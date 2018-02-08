Председатель СК РФ Бастрыкин прибыл в Дагестан

С рабочим визитом в Махачкалу прибыл глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Председатель СК обсудит события, связанные с арестом высокопоставленных дагестанских чиновников.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах Республики Дагестан. Ожидается, что Бастрыкин встретится с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым.

5 февраля, сообщал портал iz.ru, в Дагестане были задержаны высокопоставленные чиновники. Их подозревают в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ. Накануне республиканский парламент согласовал кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост главы правительства Дагестана.