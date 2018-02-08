Прямой эфир

В деятельности Росприроднадзора и Росреестра в Дагестане выявлены нарушения

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности управлений Росприроднадзора и Росреестра по Республике Дагестан, передает ТАСС.

По данным «РИА Новости», из-за массовых выбросов загрязняющих веществ в воздух и море неоднократно происходили вспышки болезней, ущерб от незаконной передачи в собственность земель и недвижимости оценивается в 143 млн рублей. В настоящий момент Генпрокуратура решает вопрос о возбуждении дела.

В связи с выявленными нарушениями главе Росприродназдора России Артему Сидорову и руководителю Росреестра Виктории Абрамченко внесены представления. Кроме того, был поставлен вопрос об ответственности руководителей управлений ведомств по Дагестану.

В понедельник в Дагестане были задержаны четыре высокопоставленных чиновника по подозрению в хищениях из бюджета региона на сумму более 100 млн рублей. Суд принял решение арестовать врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и министра образования Шахабаса Шахова. Чиновники были доставлены в Москву. 5 февраля врио главы республики Владимир Васильев принял решение отправить правительство Дагестана в отставку.

На должность нового премьер-министра республики был назначен Артем Здунов, который ранее занимал должность министра экономики Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле заявили, что антикоррупционная кампания не ограничивается Дагестаном
МВД объяснило передислокацию сотрудников ДПС в Дагестане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017