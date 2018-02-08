В деятельности Росприроднадзора и Росреестра в Дагестане выявлены нарушения

Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности управлений Росприроднадзора и Росреестра по Республике Дагестан, передает ТАСС.

По данным «РИА Новости», из-за массовых выбросов загрязняющих веществ в воздух и море неоднократно происходили вспышки болезней, ущерб от незаконной передачи в собственность земель и недвижимости оценивается в 143 млн рублей. В настоящий момент Генпрокуратура решает вопрос о возбуждении дела.

В связи с выявленными нарушениями главе Росприродназдора России Артему Сидорову и руководителю Росреестра Виктории Абрамченко внесены представления. Кроме того, был поставлен вопрос об ответственности руководителей управлений ведомств по Дагестану.

В понедельник в Дагестане были задержаны четыре высокопоставленных чиновника по подозрению в хищениях из бюджета региона на сумму более 100 млн рублей. Суд принял решение арестовать врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и министра образования Шахабаса Шахова. Чиновники были доставлены в Москву. 5 февраля врио главы республики Владимир Васильев принял решение отправить правительство Дагестана в отставку.

На должность нового премьер-министра республики был назначен Артем Здунов, который ранее занимал должность министра экономики Татарстана.