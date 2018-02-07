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МВД объяснило передислокацию сотрудников ДПС в Дагестане

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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Сотрудников ДПС Дагестана передислоцировали в места с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Так она прокомментировала информацию газеты РБК о том, что в республике был полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы: вместо них на дежурство выставили сводные группы полиции и Росгвардии из других регионов РФ.

Волк пояснила, что практика передислокации силовиков из других мест «существует с 2012 года». По ее словам, полиция Дагестана работает «в штатном режиме».

7 февраля СМИ узнали, что почти во всех госструктурах Дагестана проходят масштабные выемки документации. Указывалось, что для «декриминализации региона» направили специальную межведомственную комиссию из Москвы.

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