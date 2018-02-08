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Жители села в ЕАО рискуют остаться без тепла в морозы

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Жители населенного пункта Семисточный в ближайшее время могут остаться без тепла из-за аварийного состояния местной котельной. Суд обязал администрацию Бирского городского поселения заменить котлы в котельной в срочном порядке.

Их неудовлетворительное состояние было зафиксировано во время прокурорской проверки. Надзорное ведомство обратило внимание на ситуацию в Семисточном после того, как местные жители пожаловались на некачественные коммунальные услуги по теплоснабжению, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

Во время проверки выяснилось, что температурный режим снижен в девяти многоквартирных домах, двух школах и детском саду. Суд, куда прокуратура подала соответствующий иск, обязал администрацию поселения приобрести новые котлы и установить их.

Между тем в самом Биробиджане на городской ТЭЦ во время нынешнего отопительного сезона не раз происходили аварии, приводящие к понижению температуры в квартирах жителей города. Последняя была зафиксирована 1 февраля. А самая крупная случилась 17 ноября 2017 года.

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