Московских водителей вновь призвали пересесть на общественный транспорт

Водителей вновь призвали пересесть на общественный транспорт из-за работ коммунальных служб в Москве. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщает пресс-служба ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

Сообщается, что коммунальные службы столицы в усиленном режиме ликвидируют последствия мощнейшего снегопада. Уборка улиц ведется круглосуточно. Отмечается, что в четверг, 8 февраля, в Москве ожидается небольшой снег, на дорогах возможна местами гололедица. Из-за неблагоприятных погодных условий возможно увеличение количество мелких аварий в городе, предупреждает ЦОДД.

Отмечается, что городской транспорт готов к увеличению пассажиропотока.