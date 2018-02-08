Прямой эфир

Московских водителей вновь призвали пересесть на общественный транспорт

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водителей вновь призвали пересесть на общественный транспорт из-за работ коммунальных служб в Москве. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщает пресс-служба ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

Сообщается, что коммунальные службы столицы в усиленном режиме ликвидируют последствия мощнейшего снегопада. Уборка улиц ведется круглосуточно. Отмечается, что в четверг, 8 февраля, в Москве ожидается небольшой снег, на дорогах возможна местами гололедица. Из-за неблагоприятных погодных условий возможно увеличение количество мелких аварий в городе, предупреждает ЦОДД.

Отмечается, что городской транспорт готов к увеличению пассажиропотока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прошедшая ночь в Москве оказалась самой морозной с начала зимы
Москву очистили от снега на 60%
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017