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Соревнования ОИ-2018 стартовали в корейском Пхёнчхане

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Соревнования ОИ-2018 начались с проигрыша команды олимпийских атлетов из России по керлингу, Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, от американцев.

Игра состоялась в четверг, 8 февраля.

Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу американских спортсменов Бекки Хэмилтон и Мэтта Хэмилтона, сообщает ТАСС.

5 февраля портал iz.ru сообщил, что представителей многих видов спорта в составе делегации олимпийских атлетов из РФ не будет на параде команд на церемонии открытия Игр-2018 в пятницу, 9 февраля. Многие спортсмены отказались принимать в ней участие под нейтральным флагом.

Всего парад открытия Олимпиады проигнорируют 78 российских спортсменов из 169.

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