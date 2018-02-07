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Бывший генсек НАТО не стал членом Норвежского нобелевского комитета

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Фото: Global Look Press/Jan Woitas/dpa
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Бывшего генерального секретаря НАТО датчанина Андерса Фога Расмуссена не включили в состав Норвежского нобелевского комитета, присуждающего премию мира.

Информацию об этом распространили в самом комитете в среду, 7 февраля.

Расмуссена потеснил политолог Асле Тойе, который считается специалистом в вопросах международной политики, сообщает ТАСС.

Нобелевская премия мира вручается в Норвегии, а не в Стокгольме, как остальные пять.

31 января портал iz.ru рассказал, что сотрудница «Новой газеты» Елена Милашина, основательница правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина и представительница российской правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольга Садовская выдвинуты на Нобелевскую премию мира.

В 2017 году Нобелевская премия мира была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Почетную грамоту и чек на 9 млн шведских крон вручили исполнительному директору ICAN Беатрис Фин и 85-летней японке Сэцуко Тэрлоу, которая пережила бомбардировку Хиросимы.

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