Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Мэриленде

В международном аэропорту Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Инцидент произошел с воздушным судном американской авиакомпании Southwest Airlines во время взлета. Борт со 149 пассажирами направлялся в город Монтего-Бей на Ямайке. Пилот сообщил, что самолет занесло на льду, утверждают очевидцы.

В Twitter-аккаунте воздушной гавани сообщается, что самолет остановился на рулежной дорожке. Информации о пострадавших и повреждениях нет. На данный момент все пассажиры выведены из самолета и направлены в терминал аэропорта.

#BWI personnel have worked to move passengers from an outbound aircraft that stopped on taxiway pavement. There were no reported injuries. #MDOTnews