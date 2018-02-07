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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Мэриленде

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Фото: facebook.com
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В международном аэропорту Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Инцидент произошел с воздушным судном американской авиакомпании Southwest Airlines во время взлета. Борт со 149 пассажирами направлялся в город Монтего-Бей на Ямайке. Пилот сообщил, что самолет занесло на льду, утверждают очевидцы.

В Twitter-аккаунте воздушной гавани сообщается, что самолет остановился на рулежной дорожке. Информации о пострадавших и повреждениях нет. На данный момент все пассажиры выведены из самолета и направлены в терминал аэропорта.  

Ранее 7 февраля портал iz.ru писал о вынужденной посадке самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Минеральных Вод из-за дебошира на борту.

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