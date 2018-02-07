В «Роскосмосе» назвали «хорошим трюком» запуск Falcon Heavy

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla компанией SpaceX в корпорации «Роскосмос» назвали «хорошим трюком».

Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил официальный представитель госкорпорации Игорь Буренков. Он пояснил, что частные компании «заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес», для этого устраивают промоакции. Буренков добавил, что запуск ракеты сопровождался конкретным автомобилем.

«Нужно каким-то образом поправлять дела, дела-то плохи у Tesla, это все знают, это очень хороший трюк, это замечательно», — приводит ТАСС слова представителя «Роскосмоса».

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту спортивный электрокар красного цвета из личной коллекции изобретателя Илона Маска Tesla Roadster. За рулем машины находится манекен.