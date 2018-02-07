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Tesla вышла на гелиоцентрическую орбиту после старта на Falcon Heavy

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Стартовавший 6 февраля на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy электрокар Tesla Roadster покинул поле земного притяжения и начал двигаться к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите.

Об этом сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск.

«Третье включение [двигателей] прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и продолжаем двигаться к поясу астероидов», — написал Маск в Twitter.

Верхняя ступень ракеты-носителя с полезной нагрузкой в виде спортивного электромобиля покинула орбиту Земли приблизительно через шесть часов после старта.

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках.

В свой первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Маска с успешным запуском сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

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