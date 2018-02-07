Илон Макс показал кадры с Tesla на орбите Земли

Глава компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск опубликовал в своем микроблоге в Twitter кадры, на которых виден полет автомобиля Tesla Roadster из личной коллекции миллиардера на орбите Земли.

«Вид из Центра управления полетом SpaceX. Очевидно, на орбите вокруг Земли находится автомобиль», –– так Маск подписал видео.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Напомним, со сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy 6 февраля был запущен спортивный автомобиль Маска. Он был использован в качестве полезной нагрузки при старте. За рулем авто находится манекен в космическом скафандре, а на приборной панели написано «Без паники!». Ожидается, что Tesla выйдет на гиперболическую орбиту Земли, после чего начнет движение к Марсу по гелиоцентрической орбите.

Перед стартом изобретатель пояснил, что для запуска машины в космос «нет никакого конкретного повода», а сделано это было, «чтобы вызвать интерес у общественности».

Ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида) в 15:45 по местному времени (23:45 мск). Запуск откладывался из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы. Falcon Heavy представляет собой три ракеты. Предполагается, что два боковых сегмента совершат посадку на мысе Канаверал для повторного использования, а первая ступень центрального сегмента - на платформе в Атлантическом океане. Ракета-носитель способна доставлять на орбиту полезную нагрузку массой около 64 т.

Как писал портал iz.ru, ранее Илон Маск предложил изменять генетическую структуру людей ради жизни на Марсе. По его мнению, это поможет выдержать воздействие радиации и отсутствие гравитации. Результаты исследования позволят «редактировать» человеческие гены и делать людей более устойчивыми к различным условиям.