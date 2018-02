Илон Макс показал кадры с Tesla на орбите Земли

Глава компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск опубликовал в своем микроблоге в Twitter кадры, на которых виден полет автомобиля Tesla Roadster из личной коллекции миллиардера на орбите Земли.

«Вид из Центра управления полетом SpaceX. Очевидно, на орбите вокруг Земли находится автомобиль», –– так Маск подписал видео.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O