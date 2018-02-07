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Эксперт назвал стоимость «не абсолютно успешного» запуска Falcon Heavy

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Фото: REUTERS/SpaceX
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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт назвал запуск новой ракеты-носителя Falcon Heavy с мыса Канаверал во Флориде серьезным достижением, несмотря на то что один из разгонных блоков разбился при посадке. Стоимость запуска значительно снизилась, а это также является большим достижением компании SpaceX.

По словам эксперта, этот запуск Falcon Heavy означает, что американцы в настоящее время имеют возможность возобновить полеты на Луну, заявил он в среду в эфире радио Sputnik. Эйсмонт добавил, что характеристики ракеты-носителя не до конца соответствуют достигнутому американцами при выполнении ими операции с пилотируемыми полетами на спутник Земли, однако «всё равно это успех».

«И здесь его надо измерять еще и по стоимости запуска, а стоимость в данном случае примерно на уровне нашего «Протона», то есть около $90 млн. Ранее же вся программа полетов на Луну обходилась порядка $20 млрд», — отметил Натан Эйсмонт, добавив, что цена носителя не является, безусловно, стоимостью всей программы, однако «всё равно это большое достижение».

На вопрос телерадиокомпании «Мир» о том, может ли такая ракета достичь Марса, Натан Эйсмонт ответил: «До Марса-то может и меньшая ракета долететь. Но речь не только о том, чтобы долететь, — нужно доставить туда экипаж и вернуть его обратно». По словам ученого, ракета маловата для таких целей, но «тем не менее это серьезный шаг».

Напомним, компания SpaceX Илона Маска запустила новейшую ракету Falcon Heavy. Центральный ускоритель упал в Атлантический океан рядом с запланированным местом посадки, не сумев сбросить скорость до необходимых показателей, зато боковые совершили синхронную посадку недалеко от космодрома на мысе Канаверал.

Президент США Дональд Трамп поздравил Илона Маска с успешным запуском.

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