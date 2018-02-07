Шувалов считает русских талантливее американцев

Вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов заявил, что русский народ более талантлив, чем американский. Об этом он сказал участникам конкурса «Лидеры России» в среду, 7 февраля.

«Я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский, пусть простят меня американцы», — заявил Шувалов, которого цитирует РЕН ТВ.

Так вице-премьер прокомментировал новости о запуске новейшей ракеты Falcon Heavy, который прошел с мыса Канаверал штата Флорида 6 февраля. Шувалов отметил, что среди участников конкурса «будут создатели Tesla и всего остального».

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что на борту Falcon Heavy находился спортивный автомобиль Tesla Roadster вишневого цвета в качестве полезной нагрузки. Он уже покинул поле земного притяжения и начал двигаться к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите.