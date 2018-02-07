Трамп поздравил Илона Маска с успешным запуском ракеты Falcon Heavy

Президент США Дональд Трамп поздравил в среду в Twitter владельца компании SpaceX Илона Маска с успешным запуском ракеты Falcon Heavy.

По словам американского лидера, запуск новейшей ракеты продолжает демонстрировать изобретательность Соединенных Штатов наряду с торговыми и международными партнерами NASA, сообщает телеканал «360».

Ранее Маск сообщил, что центральный ускоритель не смог сбросить скорость до необходимых показателей и упал в Атлантический океан рядом с запланированным местом посадки, зато боковые совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Причиной аварии стало то, что топливо, которое бы смогло запустить двигатели и позволить совершить удачную посадку, закончилось в центральном блоке. Ускоритель падал со скоростью около 500 км/ч.

В результате из трех двигателей запустился один.

На ракете в грузовом отсеке также в качестве полезной нагрузки находился спортивный автомобиль Tesla Roadster вишневого цвета, за рулем которого находится манекен в скафандре SpaceX. Спорткар уже покинул поле земного притяжения и начал двигаться к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите.

Маск заявил ранее, что идея отправить автомобиль в бесконечное путешествие по космосу, где ее спустя миллионы лет могут обнаружить представители инопланетной цивилизации, ему очень нравится.