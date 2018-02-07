Прямой эфир

Трамп поздравил Илона Маска с успешным запуском ракеты Falcon Heavy

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп поздравил в среду в Twitter владельца компании SpaceX Илона Маска с успешным запуском ракеты Falcon Heavy.

По словам американского лидера, запуск новейшей ракеты продолжает демонстрировать изобретательность Соединенных Штатов наряду с торговыми и международными партнерами NASA, сообщает телеканал «360».

Ранее Маск сообщил, что центральный ускоритель не смог сбросить скорость до необходимых показателей и упал в Атлантический океан рядом с запланированным местом посадки, зато боковые совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Причиной аварии стало то, что топливо, которое бы смогло запустить двигатели и позволить совершить удачную посадку, закончилось в центральном блоке. Ускоритель падал со скоростью около 500 км/ч.

В результате из трех двигателей запустился один.

На ракете в грузовом отсеке также в качестве полезной нагрузки находился спортивный автомобиль Tesla Roadster вишневого цвета, за рулем которого находится манекен в скафандре SpaceX. Спорткар уже покинул поле земного притяжения и начал двигаться к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите.

Маск заявил ранее, что идея отправить автомобиль в бесконечное путешествие по космосу, где ее спустя миллионы лет могут обнаружить представители инопланетной цивилизации, ему очень нравится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маск хочет генетически модифицировать людей для жизни на Марсе
Центральный разгонный блок ракеты Falcon Heavy не смог приземлиться

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017