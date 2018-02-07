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Испытания первого в мире пассажирского беспилотника провели в Китае

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Фото: REUTERS/Southern Metropolis Daily
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В Китае успешно завершились испытания первого в мире пассажирского беспилотника EHang 184, который способен поднять в воздух одного человека. Восьмивинтовая летающая машина способна развивать скорость до 100 км/ч и непрерывно находиться в воздухе до 25 минут.

Аппарат был создан компанией EHand. Глава организации Ху Хуанчжи сообщил, что на беспилотнике может передвигаться один человек, вес которого не превышает 100 кг.

Управление машины производится оператором с земли, уточняет «Федеральное агенство новостей».

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что беспилотный автомобиль Tesla Roadster, стартовавший 6 февраля на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy, покинул поле земного притяжения и начал двигаться к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите.

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