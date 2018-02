Беспилотное аэротакси Airbus успешно прошло испытания

Летающее такси Vahana от Airbus успешно прошло испытания. Об этом сообщается на странице в Twitter источника, приближенного к компании.

Испытания прошли 31 января. Автономное летающее устройство весом 745 кг находилось в воздухе 53 с на высоте 5 м. По данным источника, Airebus планирует дальше развивать Vahana, и даже создать целый парк автономных VTOL-аппаратов. После завершения испытаний новинки по всем параметрам летающее такси планируется применять в городской среде для перевозки пары пассажиров и малогабаритных грузов, сообщает телеканал «360».

Two years ago, Vahana was just a lofty idea. Yesterday it flew for the first time. Thank you, @VahanaAero team, for the proudest moment of my career. Good luck, Alpha One, in your future flights. https://t.co/QwJnwNq6QI #AvGeek pic.twitter.com/jrXNENtNHd