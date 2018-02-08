Великий мечтатель

В четверг, 8 февраля, исполняется 190 лет родоначальнику научной фантастики, кавалеру ордена Почетного легиона и несостоявшемуся адвокату Жюлю Верну. Он мечтал о море и путешествиях и смог побывать не только в самых отдаленных уголках земли, но также внутри нее и даже на Луне. Он мечтал заниматься литературой и стал не просто знаменитым писателем, а одним из самых издаваемых авторов за всю историю. Его книги переведены практически на все языки мира. Он долго искал свой путь в литературе, а потом придумал новый жанр на стыке науки и приключений. Подробности — в материале портала iz.ru.

Сын юриста

Мойры заранее сплели нить его судьбы, и Жюль с детства знал, кем он хочет стать. Но словно для того, чтобы утвердить его в выборе, коварные богини сделали всё, чтобы затруднить его путь к славе. Они не создавали нерушимой стены, а открывали дорогу в иной мир, более прозаический, зато надежный. Дело в том, что р одился будущий писатель в благополучной семье преуспевающего адвоката. Его отец заранее решил, что старший сын должен стать продолжателем фамильного дела, и с раннего детства старался направить его на стезю юриспруденции. Мальчик послушно следовал наставлениям отца, хотя мечтал совсем об ином.

Семья жила в Нанте — городе, расположенном в устье Луары и имеющем большой порт. Там мальчик проводил вс ё свободное время . А еще он изучал географические карты и вырезал из научных журналов статьи, создавая свою личную картотеку. Однажды он убежал из дома и нанялся юнгой на судно, правда, отец успел настичь одиннадцатилетнего беглеца еще до отплытия корабля в Индию. Впоследствии Жюль Верн говорил, что проведенное на палубе время стало самым ярким воспоминанием детства: он был близок к своей мечте – морю, приключениям и путешествиям. Уже став известным писателем, он признавался: «Я, должно быть, родился моряком и теперь каждый день сожалею, что морская карьера не выпала на мою долю с детства».

париж Франция, Париж Фото: Global Look Press/Fred Stein

Окончив лицей, Жюль отправился в Париж учиться на адвоката. Он честно выполнял требования отца, хотя юриспруденцию ненавидел. Теперь всё свободное время он уделял своей новой страсти — писательству. Работал он в основном «в стол», но его захватывал сам процесс творчества.

Однажды судьба свела его с Александром Дюма, тоже молодым литератором и сыном великого романиста. Товарищ предложил молодому адвокату показать его произведения отцу. Мэтр французской литературы не слишком высоко оценил опусы юноши, но вс ё же предложил ему попробовать написать пьесу для своего «Исторического театра». Окрыленный Жюль засел за письменный стол, и уже через неделю появилась пьеса «Сломанные соломинки». Дюма она понравилась, была поставлена и некоторое время с успехом шла в его театре. А Верн получил свой первый литературный гонорар -— 15 франков. Шел 1850-й год, ему было всего 23.

К славе на воздушном шаре

После первого успеха Жюль решил бросить юриспруденцию и полностью посвятить себя писательству. Рассказы, либретто опер и оперетт, комедии — чего только он не перепробовал, но успеха его произведения не имели. А покровитель Дюма попал в опалу и вынужден был бежать из страны. Его «Исторический театр» закрылся.

Это было сложное для Верна время , мойры опять испытывали его. Отец, узнав о том, что сын бросил адвокатуру, отказал ему в материальной помощи. А писательство заработков не приносило. К тому же Жюль женился, причем у его избранницы Онорины де Виан уже было две дочери от первого брака, а вскоре у них родился сын. Семью нужно было содержать, тем более что жизнь в столице была недешевой. Незадачливому молодому литератору приходилось подрабатывать помощником в нотариальной конторе, биржевым клерком, секретарем директора «Лирического театра», репетитором. Но он не терял надежды и продолжал писать. Так продолжалось более десяти лет.

И вот настал момент, когда количество перешло в качество. В 1863 году Жюль написал роман «Пять недель на воздушном шаре». Член Географического общества Лондона доктор Самуэль Фергюсон и его армейский друг шотландец Дик Кеннеди вместе со слугой доктора Джо отправляются в путешествие по неизвестной тогда части Африки на воздушном шаре, наполненном водородом. Фергюсон (то есть Верн) придумал механизм, позволяющий менять высоту, благодаря чему шаром можно было управлять и совершать длительные путешествия. По пути герои совершают ряд открытий (это последние научные данные и предположения Верна) и переживают всевозможные приключения.

Роман легко читался, в то же время он был насыщен подробным описанием технических новшеств и огромным количеством разнообразных научных сведений о природе Африки, ее животном мире, истории исследований, обычаях местных обитателей. Возможно, чисто эмпирически Жюль Верн пришел к тому жанру, который прославит его — гибриду приключенческого романа, научно-популярной статьи и фантастического рассказа, основанного на последних достижениях техники. До него никто так не писал. Пожалуй, отдаленное сходство со стилем Верна можно найти у Дюма, но если создатель «Трех мушкетеров» помещал своих вымышленных героев в исторический контекст, то Верн заменил его на научно-технический и географический.

Верн показал роман уже вернувшемуся в Париж Дюма, и мэтр остался в восторге. Он отправил молодого друга к Пьеру-Жюлю Этцелю, который издавал «Журнал для образования и отдыха». Мудрый коммерсант оценил потенциал автора и предложил ему долгосрочный контракт: Верну предлагалось писать по два романа в год, за каждый из которых Этцель готов был платить по 1900 франков. Стороны ударили по рукам. Так началась серия романов, названная «Необыкновенные путешествия».

Вышедший роман имел огромный успех. А вот следующее произведение, «Париж в ХХ веке», лег на полку — Этцель просто отказался его публиковать . Верн, который еще искал свой стиль, написал его в манере научной антиутопии, причем его взгляд на будущее был не слишком оптимистичным. Это было серьезное, глубокое произведение, Этцель же хотел развлекать читателя, одновременно образовывая его. Верн внял совету издателя и вернулся к жанру научной фантастики.

путешествие «Путешествие к центру Земли», Жюль Верн Фото: Global Look Press

Вышедшие в следующем году «Приключения капитана Гаттераса» и «Путешествие к центру земли» сделали Верна известным, а «Дети капитана Гранта» и «Двадцать тысяч лье под водой» — знаменитым. Этцель втрое увеличил его гонорары.

«Сен-Мишель» поднимает паруса

Теперь у Жюля появилась возможность путешествовать. Впрочем, он и раньше старался не упускать возможности побывать в других странах, просто таких шансов было немного. Он успел побывать в Скандинавии и Шотландии, на родине предков своей матери. Кстати, тот факт, что во многих романах Жюля Верна героями стали шотландцы, объясняется именно тем, что род де ла Фюи, из которого происходила его мама, вел свое начало от шотландского стрелка, поступившего в 1462 году на службу в гвардию Людовика ХI и получившего дворянское звание за оказанные королю услуги.

Став довольно состоятельным человеком, Верн с семьей переезжает к морю в Ле Кротуа на Ла-Манше, что неподалеку от Амьена. Там он купил морскую яхту «Сан-Мишель», которая стала его «плавучим кабинетом». Первое судно Верна было всего лишь переделанным парусным рыбацким баркасом, а третье — уже настоящей двухмачтовой яхтой длиной 28 метров, снабженной мощным паровым двигателем. Писатель побывал практически во всех портах Средиземного и Северного морей, обогнул Британию и снова посетил Шотландию. Бывал Верн и в Соединенных Штатах, специально посетил Ниагарский водопад. Писатель очень хотел посетить Россию, о которой ему много рассказывал Дюма, и уже отправился в Санкт-Петербург, но жесточайший шторм вынудил «Сан-Мишель» изменить курс.

Верн очень много и с удовольствием работал, иногда писал по 25 страниц за день. «Труд для меня — источник единственного и подлинного счастья. Это моя жизненная функция», — говорил Жюль Верн. Творчество полностью поглощало его. Он погружался в научную проблему, которую в тот момент описывал, и вместе с героями переживал опасные приключения. Супруга не понимала его одержимости, духовной близости у них не было. Возможно, этим объясняются некоторые пикантные подробности его биографии, например, рождение дочери вне брака. Ничто человеческое было знаменитому писателю не чуждо. Кстати, он совершенно не был отвлеченным от реальности человеком, например, неоднократно избирался депутатом местного городского собрания, принимал активное участие в жизни Амьена и очень гордился положением муниципального советника. Он состоял членом Французского географического общества и был кавалером ордена Почетного легиона.

мастерская_писателя Мастерская Жюля Верна на улице Шарля Дюбуа, Амьен (1828–1905) Фото: Global Look Press

В середине 1880-х писатель собрался покинуть дом и отправиться в большое путешествие, но произошла трагедия — Верн был тяжело ранен из револьвера своим собственным племянником Гастоном. Психически больной юноша требовал, чтобы его знаменитый дядя стал президентом Франции, впрочем, мало ли какая мысль могла появиться в голове больного человека. Гастон был помещен в лечебницу, а Жюль остался инвалидом — его нога была тяжело повреждена. О настоящих путешествиях пришлось забыть, но никто не мог отобрать у писателя возможность переживать самые опасные приключения вместе с героями его книг.

Это было не последнее испытание для Верна. Он страдал от тяжелого диабета, осложнения которого становились вс ё мучительнее. Он почти оглох и в конце жизни совершенно ослеп. Однако продолжал диктовать романы и даже находил силы с юмором относиться к своим бедам : «Я вижу всё хуже и хуже, моя дорогая сестра. Операции катаракты еще не было... Кроме того, я оглох на одно ухо. Итак, я в состоянии теперь слышать только половину глупостей и злопыхательств, которые ходят по свету, и это меня немало утешает!» (из письма сестре, 1903 год). Через два года Жюль Верн скончался в своем доме. На его могиле установлен памятник с лаконичной надписью: «К бессмертию и вечной юности».

Однажды, сто лет спустя

Еще десять лет после его смерти продолжали выходить новые книги Жюля Верна, более или менее существенно доработанные его сыном Мишелем. Так библиотека «Необыкновенных путешествий» пополнилась до 64 романов. Но самое удивительное, что последний из романов Жюля Верна читатели увидели лишь через 90 лет после смерти писателя.

В родовом доме Вернов в Амьене стоял сейф, ключи от которого были давно потеряны. На рубеже 90-х годов ХХ века правнук писателя Жан, кстати, известный оперный тенор, решил вскрыть старинный шкаф. Его аккуратно взломали, и оказалось, что там лежит рукопись того самого романа «Париж в ХХ веке», которую в 1963 году отверг издатель Этцель. Оказалось, что Жюль убрал ее в сейф и забыл. Через несколько лет роман был издан. С момента его написания прошло 130 лет!

«Париж в ХХ веке» — это роман-предупреждение, настоящая антиутопия, одна из первых, если не первая, в ряду знаменитых антиутопий Замятина, Платонова, Хаксли, Оруэлла, Ефремова и других. Это совершенно иной Жюль Верн — серьезный, даже пессимистичный, задумывающийся о философских проблемах бытия. Он уловил основные тенденции развития общества и хотел показать их опасность, доводя описание отдельных сторон жизни до абсурда. В то же время, в своем стиле он сумел предсказать много технических новинок, которые войдут в обиход людей будущего — от электрического стула до телевидения и факса. Впрочем, стоит ли этому удивляться? Жюль Верн всегда умел видеть будущее.

жюль Фото: Global Look Press

Невозможно посчитать, сколько людей за последние полтора века были воспитаны на книгах великого фантаста. Его герои учат мужеству и благородству, преданности и хладнокровию. Они умны, бесстрашны, прекрасно образованы. Возможно, мир Жюля Верна несколько идеален, в нем добро всегда побеждает зло, но ведь на то и существует фантастика. И те, кто в юности зачитывался книгами Жюля Верна, потом обязательно будут «подкладывать» его романы своим детям. А значит, «Необыкновенные путешествия» будут продолжаться.