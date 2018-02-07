Кремль получил список желающих вернуться в РФ бизнесменов

В администрацию президента РФ поступил список предпринимателей, находящихся в Великобритании и желающих вернуться в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, список этих предпринимателей поступил вчера в администрацию президента», — сказал он.

Песков отметил, что решение по этому вопросу будет приниматься в соответствующих подразделениях администрации президента, а также будут проводиться консультации с силовыми структурами. По словам пресс-секретаря, в отношении данных лиц не может быть применен общий подход.

Ранее бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ Борис Титов заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию. Он отказался раскрыть их имена.