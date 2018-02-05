Путину передали список желающих вернуться в страну бизнесменов

Кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов передал действующему главе РФ Владимиру Путину список бизнесменов, желающих покинуть Великобританию и вернуться в Россию. В списке значится более десяти фамилий.

Титов отметил, что для представителей бизнеса, желающих внести ясность в свои дела, в шести странах открыли пункты по приему обращений.

Титов отказался раскрыть имена бизнесменов, изъявивших желание вернуться в Россию, поскольку их дела «слишком чувствительны», передает «РИА Новости».

При этом бизнес-омбудсмен подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжаться и «список будет пополняться».

Титов также отметил, что Великобритания потеряет статус «убежища для богатых», если будет проводить проверку источников средств для покупки активов.