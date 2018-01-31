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Песков анонсировал встречу Путина с французскими бизнесменами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин встретится в среду с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. На встречу приглашены руководители крупных французских компаний.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он указал на наличие позитивных тенденций в торгово-экономических отношениях Москвы с Парижем и рядом других столиц. 

«Несмотря на определенные текущие сложности в развитии наших торгово-экономических отношений на европейском направлении, со многими странами, в том числе и с Францией, сотрудничество по многим векторам продолжается и даже имеет очень хорошие, позитивные тенденции», — заявил Песков. 

Как отметил Песков, в среду также состоится встреча Путина с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Стороны намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и состояние отношений между Россией и Евросоюзом.

Как сообщал портал iz.ru, Путин в среду также намерен встретиться с российскими спортсменами, направленными на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане. 

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