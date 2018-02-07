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Посол РФ в Пхеньяне рассказал об остановке экспорта угля из РФ через КНДР

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Фото: РИА Новости/Илья Питалёв
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Экспорт российского угля через северокорейский порт Раджин прекращен, несмотря на предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН исключения. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Говоря об исключениях, дипломат имел ввиду пункт резолюции СБ ООН, согласно которому санкции не распространяются на поставки российского угля «в рамках железнодорожного проекта России и КНДР «Раджин–Хасан».

«У нас уже четыре месяца там нет ни тонны груза. <...> Ни один российский угольщик сейчас не хочет идти в Раджин, объяснение одно — американцы пугают», — цитирует посла агентство ТАСС.

Из порта Раджин грузы направлялись в Южную Корею и Китай. По словам дипломата, «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), занимавшаяся перевалкой российского угля, теперь отдает предпочтение альтернативным маршрутам поставок покупателям.

«Они [поставками через Раджин] выигрывают, допустим, по сравнению с Находкой доллар на тонне. Они перегрузили 2,5 млн т в прошлом году, к примеру, заработали $2,5 млн, а в [Соединенных] Штатах у них миллиардный бизнес. Они будут вот этими миллиардами рисковать ради 2,5 млн? Нет, конечно, это объясняется очень просто», — пояснил Мацегора.

Дипломат считает, что Вашингтон пытается запугать компании, работающие в КНДР. Кроме того, посол опроверг обвинения США в адрес России в недобросовестном выполнении санкций, введенных в отношении Северной Кореи. Мацегора подчеркнул, что Москва особенно заинтересована в денуклеаризации Корейского полуострова, так как «мы находимся в непосредственной близости от [ядерного] полигона, от мест запуска ракет, они летают совсем близко к нам».

«Наши нефтепродукты в КНДР сейчас практически не поставляются. Речь идет о минимальных количествах официальных поставок по железной дороге», — пояснил дипломат, добавив, что речь идет о 500–600 т в месяц.

Напомним, в конце января СМИ писали, что Пхеньян осуществляет поставки угля в Южную Корею и Японию через порты РФ в нарушение санкций ООН. Утверждалось, что КНДР по меньшей мере три раза поставляла уголь через Находку и Холмск. Кроме того, сообщалось, что российские танкеры в конце 2017 года якобы перекачивали нефть на суда КНДР. В МИД РФ в ответ заявили, что Москва соблюдает санкционный режим в полном объеме. Токио направил корабли для слежки за соблюдением санкций против КНДР.

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