Посол РФ в Пхеньяне рассказал об остановке экспорта угля из РФ через КНДР

Экспорт российского угля через северокорейский порт Раджин прекращен, несмотря на предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН исключения. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Говоря об исключениях, дипломат имел ввиду пункт резолюции СБ ООН, согласно которому санкции не распространяются на поставки российского угля «в рамках железнодорожного проекта России и КНДР «Раджин–Хасан».

«У нас уже четыре месяца там нет ни тонны груза. <...> Ни один российский угольщик сейчас не хочет идти в Раджин, объяснение одно — американцы пугают», — цитирует посла агентство ТАСС.

Из порта Раджин грузы направлялись в Южную Корею и Китай. По словам дипломата, «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), занимавшаяся перевалкой российского угля, теперь отдает предпочтение альтернативным маршрутам поставок покупателям.

«Они [поставками через Раджин] выигрывают, допустим, по сравнению с Находкой доллар на тонне. Они перегрузили 2,5 млн т в прошлом году, к примеру, заработали $2,5 млн, а в [Соединенных] Штатах у них миллиардный бизнес. Они будут вот этими миллиардами рисковать ради 2,5 млн? Нет, конечно, это объясняется очень просто», — пояснил Мацегора.

Дипломат считает, что Вашингтон пытается запугать компании, работающие в КНДР. Кроме того, посол опроверг обвинения США в адрес России в недобросовестном выполнении санкций, введенных в отношении Северной Кореи. Мацегора подчеркнул, что Москва особенно заинтересована в денуклеаризации Корейского полуострова, так как «мы находимся в непосредственной близости от [ядерного] полигона, от мест запуска ракет, они летают совсем близко к нам».

«Наши нефтепродукты в КНДР сейчас практически не поставляются. Речь идет о минимальных количествах официальных поставок по железной дороге», — пояснил дипломат, добавив, что речь идет о 500–600 т в месяц.

Напомним, в конце января СМИ писали, что Пхеньян осуществляет поставки угля в Южную Корею и Японию через порты РФ в нарушение санкций ООН. Утверждалось, что КНДР по меньшей мере три раза поставляла уголь через Находку и Холмск. Кроме того, сообщалось, что российские танкеры в конце 2017 года якобы перекачивали нефть на суда КНДР. В МИД РФ в ответ заявили, что Москва соблюдает санкционный режим в полном объеме. Токио направил корабли для слежки за соблюдением санкций против КНДР.