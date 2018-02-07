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Потребление алкоголя в России сократилось на 40% за 10 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Потребление алкоголя в России сокращается вот уже 10 лет, и в прошлом году оно упало до 10 литров на человека, в 2007 году этот показатель составлял 16,4 литра.

Эту информацию «Известиям» сообщили в Минздраве.

Отмечается, что снижение коснулось всех возрастов и особенно мужчин с 20 до 40 лет.

«Люди научились получать впечатления без алкоголя. Например, за счет занятий спортом, которые получили широкое распространение», — сообщила директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко.

При этом рост продаж алкогольной продукции, зафиксированный в прошлом году, говорит о том, что происходит легализация торговли спиртным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спорт против спирта

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