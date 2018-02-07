Судам отказали в раскрытии тайны

В правительстве сочли рискованной идею Верховного суда РФ раскрывать информацию о запланированных следственных действиях в ходатайствах о продлении ареста. Это может привести к разглашению тайны следствия, отметила правительственная комиссия по законопроектной деятельности в своем заключении (есть в распоряжении «Известий»), при этом поддержав проект ВС в целом. Поводом для подготовки поправок стало поручение президента РФ Владимира Путина, который указал на необходимость усилить контроль за законностью возбуждения и расследования уголовных дел против предпринимателей. По мнению членов комиссии, документ укрепит конституционные гарантии права граждан на свободу и личную неприкосновенность, а также поможет повысить качество предварительного расследования, в том числе и в отношении бизнесменов.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала разработанные Верховным судом поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, направленные на защиту бизнесменов от необоснованных арестов. Однако к документу есть ряд замечаний, рассказал «Известиям» источник, знакомый с итогами его обсуждения.

В частности, ВС предлагал обязать следователей четче мотивировать необходимость продления ареста для фигурантов уголовных дел — указывать, какие следственные действия планируется провести, и объяснять, почему их не провели ранее. Однако в правкомиссии предложение сочли «нецелесообразным», поскольку это может привести к разглашению данных предварительного расследования. Что, в свою очередь, создает угрозу для безопасности участников уголовного судопроизводства и риски уничтожения доказательств.

Тем не менее в целом правительство проект ВС поддержало. Документ содержит предложение обязать следователей при попытке продлить содержание под стражей указывать, какие действия они уже провели. В свою очередь, судья будет вправе отказать в продлении ареста, а также заменить его залогом или домашним содержанием, следует из законопроекта. В своем отзыве кабмин отметил, что дополнительные требования к ходатайствам о продлении ареста будут «способствовать повышению качества предварительного расследования и эффективности его организации, соблюдению разумных сроков досудебного производства по уголовному делу, а также позволит суду усилить контроль за обеспечением конституционных гарантий прав на свободу и личную неприкосновенность» фигурантов дел, в том числе предпринимателей.

Также среди инициатив — предложение закрепить в УПК разъяснения судам, которые ВС дал осенью 2016 года. В них говорилось о недопустимости арестов бизнесменов, привлекаемых по «предпринимательским» статьям.

Для этого ВС предлагает конкретизировать, какие преступления следует относить к предпринимательской сфере. К ней относятся, в частности, управление имуществом, которое используется для ведения бизнеса, и действия руководителей коммерческой организации, связанные с использованием их полномочий.

Поводом для подготовки новаций стало поручение президента РФ Владимира Путина, который указал на необходимость усилить контроль за законностью возбуждения и расследования уголовных дел против предпринимателей. Глава государства также поручил до 15 октября 2017 года разработать меры, направленные на отказ в продлении ареста, если следственные действия не производятся.

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ адвокат Евгений Рубинштейн считает идею ВС правильной. Однако доводы правкомиссии по законопроектной деятельности он назвал «не совсем обоснованными».

— Следственная тайна заключается не в указании на следственные действия, которые намерен провести следователь, а в сведениях, которые он получит в результате их проведения, — отметил он.

По словам адвоката, любой человек, связанный с уголовным судопроизводством, поймет, какие именно следственные действия будут проводиться в каждой конкретной ситуации. В том, чтобы предугадать алгоритм действий следователя, нет ничего невозможного или сверхъестественного, подчеркнул Евгений Рубинштейн. По его мнению, не по всем уголовным делам есть необходимость сохранять эту тайну.

Повышение требований к таким ходатайствам станет дополнительной гарантией защиты прав предпринимателей, полагает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

— Безусловно, следователи должны приводить убедительные мотивы, почему требуют продлить арест, — пояснил он.

Сегодня они, по мнению эксперта, не всегда достаточно обоснованы. При этом и суды не проявляют к ним должной требовательности, подчеркнул он.