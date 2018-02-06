Власти Башкирии модернизируют детский санаторий в Крыму

Власти Республики Башкортостан приняли решение модернизировать детский санаторий в Крыму, который ранее передало им под попечительство правительство Республики Крым, об этом рассказал сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов.

Правительство Башкирии приняло решение о полной модернизации санатория «Юбилейный» в Евпатории. Работы планируют провести и завершить уже в этом году, сообщает ИА «Крыминформ».

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что подобное решение о передаче объектов в ведомство других субъектов РФ — это выход из сложившегося положения с простоем объектов, в которых должны отдыхать граждане и которые должны приносить доход республике.

О планах правительства передать санаторий «Юбилейный» Башкирии стало известно с июня 2017 года, когда главы двух республик, Рустэм Хамитов и Сергей Аксенов, встретились. Официально учреждение было передано в ведомство Башкирии в сентябре 2017 года.