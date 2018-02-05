«Массандра» пожаловалась в прокуратуру о повреждении виноградников

ФГУП «ПАО «Массандра» жалуется на повреждение виноградников на землях своего филиала «Ливадия». Обращения направлены в правоохранительные органы, прокуратуру и министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила гендиректор предприятия Янина Павленко.

По ее словам, которые приводит ИА «Крыминформ», дома вокруг участка с виноградниками были построены в украинский период на землях «Массандры». Это было сделано, несмотря на действие в тот период моратория на отчуждение земель.

В конце января портал iz.ru сообщал о том, что ФГУП «ПАО «Массандра» удалось через суд добиться возвращения в собственность 1,6 га земли. Территория была незаконно изъята у предприятия в 2013 году.

На сегодняшний день министерством имущественных и земельных отношений подано более 30 исков об истребовании земель «Массандры» из незаконного владения. Их изъяли у предприятия в то время, когда Крым входил в состав Украины.

Винодельческая компания «Массандра» находится в ведении управделами президента РФ.

В ноябре «Массандра» начала выпуск линейки вин под собственной торговой маркой «Винодельня Алушта». Пока это шесть наименований, но ассортимент планируется расширить до 19 наименований.