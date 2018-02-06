Чемпионат и первенство Республики Крым по плаванию пройдет в Евпатории

Открытые чемпионат и первенство Республики Крым по плаванию пройдет в спортивном центре «Эволюция» в поселке Заозерное Евпатории. На соревнованиях ожидают участников из разных субъектов Российской Федерации.

В пятницу, 9 февраля, состоится открытие соревнований по плаванию в рамках проведения чемпионата и первенства Республики Крым по плаванию. Местом проведения мероприятий является бассейн в спортивном центре «Эволюция», длина которого составляет 25 м, сообщает ИА «Крыминформ».

Обязательными условиями участия в соревнованиях являются наличие у молодых людей разряда по плаванию не ниже третьего юношеского и разрешение от врача. Самые молодые участники будут представлены в возрастной категории «2008 год и моложе».

Призовые места будут разыграны в плавании вольным стилем, брассом, на спине, баттерфляем и комплексным виде программы. Каждый участник соревнований получает право принять участие не более чем в пяти турнирах.