Первенство Приморского края по кикбоксингу прошло в Лесозаводске

Чемпионат и первенство Приморского края по кикбоксингу в разделах фулл-корт с лоу-киком прошли в Лесозаводске, сообщает пресс-служба федерации кикбоксинга Приморского края.

В прошедшем чемпионате и первенстве по кикбоксингу приняли участие 254 спортсмена из Приморского края. Соревнования также стали отборочными для участия в чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа, которые должны пройти в марте этого года в Хабаровске, сообщает PrimaMedia.

Торжественное вручение заслуженных медалей, кубков и призов провели президент федерации кикбоксинга Лесозаводска Евгений Бредун и президент федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

Виктор Тарабарин поздравил победителей и участников и пожелал успехов и повышения профессионализма спортсменам. Также он отметил, что участники проявляли уважение к соперникам, тем самым повышая уровень кикбоксинга.