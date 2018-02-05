Всероссийские соревнования по биатлону стартовали под Псковом

В Псковской области начались Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора. Они также являются отборочными соревнованиями к первенству мира среди юниоров.

Гонки проходят на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островецком районе. В пресс-службе региональной администрации Псковской ленте новостей сообщили, что в соревнованиях принимают участие сильнейшие биатлонисты страны, юноши и девушки 1999–2000 годов рождения. Они приехали из Москвы, Подмосковья, Тюмени, Рязани, Мордовии, ХМАО и других субъектов РФ. Всего ожидается около 100 участников.

В рамках соревнований запланированы индивидуальные гонки и спринты. Завершится чемпионат 10 февраля эстафетой. Агентство уточняет, что из-за недостаточного количества снега биатлонную трассу готовили с использованием снегогенераторов.

1 февраля портал iz.ru сообщал о том, что индивидуальную гонку на 14 км на юниорском чемпионате Европы выиграл российский биатлонист Саид Халили. Соревнования проходили в словенской Поклюке.