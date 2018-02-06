Более 70% россиян планируют смотреть Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане

Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане планируют посмотреть 77% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

Кроме того, 17% граждан России собираются наблюдать за выступлениями, в которых у российских спортсменов есть возможность занять призовые места. В частности, большинство опрошенных наиболее вероятными видами спорта, в которых атлеты из России смогут взять золото, считают фигурное катание (42%), биатлон (26%), хоккей и лыжи (24%), сообщает «Спорт-Экспресс». Наиболее популярным видом спорта среди респондентов стал биатлон, за которым будут следить 50% опрошенных.

Ранее стало известно, что на Игры-2018 допущены только те российские атлеты, которые получили персональное приглашение от МОКа. Напомним, 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах из-за допинга. Также сообщалось, что 5 февраля МОК отказал 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным CAS, в приглашении для участия в Играх в Пхёнчхане.