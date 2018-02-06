МИД рекомендовал россиянам взвесить необходимость поездок на Мальдивы

Взвешивать необходимость и целесообразность поездки на Мальдивские острова до отмены накануне введенного президентом чрезвычайного положения, рекомендует россиянам МИД. В ведомстве советуют тем, кто уже не может отказаться от поездки, по прибытии в аэропорт немедленно отправляться в места запланированного отдыха.

Россиянами не рекомендуют заезжать в Мале и советуют проявлять максимальную осторожность.

«Российским гражданам рекомендуется тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдивской республики до отмены чрезвычайного положения», — сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Противостояние властей с оппозицией затронуло только столицу», — добавляет МИД.

Накануне, как сообщал портал iz.ru, президент президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике. Этому предшествовало решение Верховного суда об освобождении ряда оппозиционеров.