Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Мальдив

Посольство России на Шри-Ланке рекомендует российским туристам воздержаться от посещения Мальдив из-за волнений в этой стране.

Об этом заявили в консульском отделе российского диппредставительства, в зону ответственности которого входят Мальдивы.

«В Москву послан сигнал с рекомендациями воздерживаться от поездок на Мальдивы в связи с происходящими там определенными волнениями на политическом уровне», — цитирует представителя посольства ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что сейчас каких-либо угроз нет, «но предпосылки к этому есть».

Президент республики Абдулла Ямин 5 февраля объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней.

1 февраля Верховный суд Мальдив отменил ранее вынесенные приговоры оппозиционным политикам и экс-президенту страны. Освобожденные депутаты вернулись в парламент, где в настоящее время перевес на стороне оппозиции.

По данным туроператоров, в 2017 году республику посетили свыше 60 тыс. россиян.