Прямой эфир

Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Мальдив

0
Фото: REUTERS/Stringer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России на Шри-Ланке рекомендует российским туристам воздержаться от посещения Мальдив из-за волнений в этой стране.

Об этом заявили в консульском отделе российского диппредставительства, в зону ответственности которого входят Мальдивы.

«В Москву послан сигнал с рекомендациями воздерживаться от поездок на Мальдивы в связи с происходящими там определенными волнениями на политическом уровне», — цитирует представителя посольства ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что сейчас каких-либо угроз нет, «но предпосылки к этому есть».

Президент республики Абдулла Ямин 5 февраля объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней.

1 февраля Верховный суд Мальдив отменил ранее вынесенные приговоры оппозиционным политикам и экс-президенту страны. Освобожденные депутаты вернулись в парламент, где в настоящее время перевес на стороне оппозиции.

По данным туроператоров, в 2017 году республику посетили свыше 60 тыс. россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США обеспокоены введением чрезвычайного положения на Мальдивах
Экс-президент Мальдив задержан полицией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017