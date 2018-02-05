Президент Мальдив объявил чрезвычайное положение в стране

Решением президента Мальдив Абдуллы Ямина в республике введен режим чрезвычайного положения сроком на 15 дней. Об этом проинформировала в эфире телеканалов страны помощник президента Азима Шукур.

Чрезвычайное положение значительно расширяет полномочия силовых ведомств по задержанию и аресту граждан, напоминает сайт «Комсомольской правды».

1 февраля Верховный суд Мальдив отменил ранее вынесенные приговоры оппозиционным политикам и бывшему президенту страны. Освобожденные депутаты вернулись в парламент, где в настоящее время перевес на стороне оппозиции, добавляет «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщил, что украинцы не простили президенту Украины Петру Порошенко роскошного отдыха на Мальдивах.