США обеспокоены введением чрезвычайного положения на Мальдивах

Администрация президента США Дональда Трампа «обеспокоена и разочарована» введением на Мальдивах режима чрезвычайного положения, действующего с 5 февраля. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, такое решение позволяет «спецслужбам производить аресты и заключать под стражу, запрещать общественности проводить массовые митинги, вводить ограничения на передвижение и приостанавливать действия отдельных положений конституции страны».

«США призывают президента Ямина, армию и полицию соблюдать принцип верховенства права, выполнять постановления Верховного суда страны, обеспечить полное функционирование парламента и восстановить гарантированные конституцией гражданские права», — цитирует Науэрт ТАСС.

1 февраля Верховный суд Мальдив отменил вынесенные ранее приговоры оппозиционным политикам и экс-лидеру страны Момуну Абдул Гаюму. После этого парламент приостановил свою работу, а действующий президент Абдулла Ямин призвал Верховный суд отозвать свое решение. Освобожденные депутаты вернулись в парламент, где на данный момент перевес на стороне оппозиции.

4 февраля генпрокурор Мохамед Анил заявил, что Верховный суд Мальдив намерен отстранить действующего президента от власти. На следующий день в республике был введен режим ЧП сроком на 15 дней, что расширяет полномочия силовых ведомств по задержанию и аресту граждан. Ранее портал iz.ru писал о задержании Момуна Абдул Гаюма, а также его зятя. О причинах задержания не сообщается.