Прямой эфир

США обеспокоены введением чрезвычайного положения на Мальдивах

0
Фото: TASS/AP
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Дональда Трампа «обеспокоена и разочарована» введением на Мальдивах режима чрезвычайного положения, действующего с 5 февраля. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, такое решение позволяет «спецслужбам производить аресты и заключать под стражу, запрещать общественности проводить массовые митинги, вводить ограничения на передвижение и приостанавливать действия отдельных положений конституции страны».

«США призывают президента Ямина, армию и полицию соблюдать принцип верховенства права, выполнять постановления Верховного суда страны, обеспечить полное функционирование парламента и восстановить гарантированные конституцией гражданские права», — цитирует Науэрт ТАСС.

1 февраля Верховный суд Мальдив отменил вынесенные ранее приговоры оппозиционным политикам и экс-лидеру страны Момуну Абдул Гаюму. После этого парламент приостановил свою работу, а действующий президент Абдулла Ямин призвал Верховный суд отозвать свое решение. Освобожденные депутаты вернулись в парламент, где на данный момент перевес на стороне оппозиции.

4 февраля генпрокурор Мохамед Анил заявил, что Верховный суд Мальдив намерен отстранить действующего президента от власти. На следующий день в республике был введен режим ЧП сроком на 15 дней, что расширяет полномочия силовых ведомств по задержанию и аресту граждан. Ранее портал iz.ru писал о задержании Момуна Абдул Гаюма, а также его зятя. О причинах задержания не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко уличили в путешествии на Мальдивы с поддельными документами
Пушков заявил о сближении Пакистана с РФ и Китаем в ответ на действия США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017