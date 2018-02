Экс-президент Мальдив задержан полицией

Бывший президент Мальдив Момун Абдул Гаюм задержан полицией в собственном доме. Также правоохранители задержали его зятя. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Большое число полицейских вокруг моей резиденции. Чтобы защитить меня или задержать? Без понятия», — написал экс-глава государства в своем микроблоге в Twitter.

A large number of @PoliceMv around my residence. To protect me or to arrest me? No idea. @USAmbKeshap @AkhileshIFS @MNDF_Official @hrcmv @amnesty