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Экс-президент Мальдив задержан полицией

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Фото: Global Look Press/TPG
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Бывший президент Мальдив Момун Абдул Гаюм задержан полицией в собственном доме. Также правоохранители задержали его зятя. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Большое число полицейских вокруг моей резиденции. Чтобы защитить меня или задержать? Без понятия», — написал экс-глава государства в своем микроблоге в Twitter.

О причинах задержания не сообщается. Также о произошедшем сообщила дочь Момуна Абдул Гаюма.

«Полиция сломала дверь и прямо сейчас арестовывает моего отца — президента Момуна Гаюма и мужа Мохамеда Надима», — сказано в сообщении Йомны Момун в Twitter.

Напомним, 1 февраля Верховный суд Мальдив отменил ранее вынесенные приговоры оппозиционным политикам и Момуну Абдул Гаюму. После этого парламент приостановил свою работу, а действующий президент Мальдив Абдулла Ямин призвал Верховный суд отозвать свое решение. Освобожденные депутаты вернулись в парламент, где на данный момент перевес на стороне оппозиции. 4 февраля генпрокурор Мохамед Анил заявил, что Верховный суд Мальдив намерен отстранить действующего президента от власти.

5 февраля Абдулла Ямин ввел в республике режим чрезвычайного положения сроком на 15 дней. Такое решение расширяет полномочия силовых ведомств по задержанию и аресту граждан.

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