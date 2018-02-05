Экс-президент Мальдив задержан полицией

Бывший президент Мальдив Момун Абдул Гаюм задержан полицией в собственном доме. Также правоохранители задержали его зятя. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Большое число полицейских вокруг моей резиденции. Чтобы защитить меня или задержать? Без понятия», — написал экс-глава государства в своем микроблоге в Twitter.

О причинах задержания не сообщается. Также о произошедшем сообщила дочь Момуна Абдул Гаюма.

«Полиция сломала дверь и прямо сейчас арестовывает моего отца — президента Момуна Гаюма и мужа Мохамеда Надима», — сказано в сообщении Йомны Момун в Twitter.

Напомним, 1 февраля Верховный суд Мальдив отменил ранее вынесенные приговоры оппозиционным политикам и Момуну Абдул Гаюму. После этого парламент приостановил свою работу, а действующий президент Мальдив Абдулла Ямин призвал Верховный суд отозвать свое решение. Освобожденные депутаты вернулись в парламент, где на данный момент перевес на стороне оппозиции. 4 февраля генпрокурор Мохамед Анил заявил, что Верховный суд Мальдив намерен отстранить действующего президента от власти.

5 февраля Абдулла Ямин ввел в республике режим чрезвычайного положения сроком на 15 дней. Такое решение расширяет полномочия силовых ведомств по задержанию и аресту граждан.