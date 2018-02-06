Первый космический турнир по бадминтону в невесомости прошел на МКС

Российские космонавты и астронавты из Японии и США провели на борту Международной космической станции (МКС) первый матч по бадминтону в невесомости. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Командная спортивная игра состоялась на МКС впервые. В первом гейме от РФ играли Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, от Японии — Норисигэ Канаи, от США — Марк Ванде Хай. Во втором гейме Ванде Хая сменил Джозеф Акаба.

Как сообщает сайт Национальной федерации бадминтона России, игры проходили в мужском парном разряде, но по «космическим правилам»: счет в первом матче не велся.

Как признался командир МКС-54 Александр Мисуркин, бадминтон для него не просто игра, но стиль жизни.

«Состоялась первая командная игра за пределами Земли. И для меня это всё равно что поставить флаг на Марсе», — цитирует его слова телеканал «360».

Отмечается, что Александр Мисуркин является обладателем чемпионского титула турнира «Звездный волан»: он дважды выигрывал эти соревнования, которые традиционно проходят в Звездном городке в честь Дня космонавтики. Марк Ванде Хей участвовал в матче-реванше «Звездного кубка вызова», где «Роскосмос» выступил против астронавтов NASA. Видеоролик первого космического турнира между космонавтами из РФ, астронавтами NASA и JAXA по бадминтону опубликован на YouTube‐канале RT.