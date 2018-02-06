Родители хабаровских школьников возмущены маленькими порциями обеда

Маленькими порциями обеда для учеников из малоимущих и многодетных семей возмутились родители учащихся школы № 72 в Хабаровске.

Мать одного из учеников образовательного учреждения разместила в Telegram-канале «Черный список Хабаровска» фотографии обеда, неприлично маленькая порция которого состояла из трех вареников, и назвала такое поведение руководства школы позором, сообщает ИА AmurMedia.

Директор школы Елена Аненкова комментировать ситуацию отказалась, высказав мнение, что по телефону не видит, с кем разговаривает, и не может быть уверена, что это представитель СМИ. Она подчеркнула, что готова пообщаться с журналистами только во время личной встречи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что более 120 человек заболели кишечной инфекцией в одном из образовательных учреждений в Хабаровске. Предположительно, ЧП произошло из-за салата, который работники фасовали без перчаток. По факту вспышки кишечной инфекции СУ СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело.