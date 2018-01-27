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Роспотребнадзор назвал причину отравления гимназистов в Хабаровске

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Причиной массового отравления учеников гимназии № 3 Хабаровска стал салат, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

К 27 января зафиксировали уже 100 случаев острой кишечной инфекции. В основном заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести. Работа школы приостановлена.

Как рассказали в ведомстве, салат на пищеблоке изготавливался в большом объеме и фасовался в контейнеры без перчаток. При этом объем заготовленной продукции и размер холодильников не позволяли хранить готовые салаты с соблюдением температурных требований. Кроме того, у двух поваров выявили норовирус, указывает «РИА Новости».

Начато расследование в отношении учебного заведения и фирмы «Контакт», которая занималась организацией питания гимназистов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее портал iz.ru сообщал, что для российских школ подготовили программу «Фрукты и овощи в каждой школе», в рамках которой ученикам будут ежедневно выдавать по фрукту или овощу, чтобы восполнить дефицит потребления клетчатки.

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