Роспотребнадзор сообщил о 100 заболевших школьниках в Хабаровске

Число заболевших кишечной инфекцией школьников гимназии №3 увеличилось до 100, передает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

«По состоянию на 27.01.2018 в МАОУ «Гимназия № 3» зарегистрировано 100 случаев острой кишечной инфекции», — говорится в сообщении.

Среди заболевших есть семь сотрудников гимназии. Трое детей были госпитализированы в инфекционное отделение. В отношении гимназии и предприятия «Контакт», организовывавшего питание для учеников, ведется расследование. Роспотребнадзор выявил нарушения в пищеблоке школы.

Кроме того, будет проведена проверка других учебных заведений, которые сотрудничали с предприятием «Контакт», подчеркнула глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Ранее сообщалось, что число заболевших учащихся гимназии выросло до 80 человек. Первые случаи отравления были выявлены в пятницу, 26 января, школа была закрыта на пятидневный карантин.