СК возбудил дело после отравления школьников в Хабаровске

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся гимназии № 3 им. М.Ф. Панькова. Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Сообщается, что учащиеся хабаровской гимназии накануне вечером стали обращаться к врачам с симптомами отравления. Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова рассказала о том, что всего заболело 50 детей, один из них госпитализирован. По ее словам, произошла вспышка норовируса, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что власти города закрыли учебное заведение на пятидневный карантин. Роспотребнадзор начал расследование в отношении руководства гимназии и предприятия, которое занималось организацией питания школьников.