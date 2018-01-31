Число заболевших от вспышки вируса в хабаровской гимназии увеличилось до 122

Число заболевших кишечной инфекцией в Хабаровском крае за сутки выросло на девять человек — до 122. Очаг инфекции удалось локализовать, сообщил министр здравоохранения края Александр Витько.

Он отметил, что среди заболевших шестеро взрослых и 116 детей. Все пациенты получают лечение в полном объеме, в том числе противовирусную и симптоматическую терапии, передает ТАСС.

Витько добавил, что заболевание протекает в легкой форме. На учете у медиков стоят не только заболевшие, но и контактные лица. Министр подчеркнул, что после вспышки все школы края пройдут комплексную проверку.

Случаи заболевания острой кишечной инфекцией стали регистрировать в Хабаровском крае 26 января. По предварительным данным, вспышка произошла из-за салатов. Их готовили в больших количествах, фасовали без перчаток и хранили в ненадлежащих условиях.