В Киеве завели уголовное дело после визита немецких депутатов в Крым

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за посещения немецкими депутатами Крыма. Об этом сообщила пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

Расследование начато по факту «нарушения порядка въезда в Крым» со стороны граждан Германии. Им грозит до трех лет лишения свободы.

3 февраля в Крым прибыла делегация немецких депутатов от одной из крупнейших немецких политических партий «Альтернатива для Германии»

Парламентарии трех земельных парламентов Германии — Северного Рейна — Вестфалии, Берлина, Баден-Вюртемберга планируют обсудить в России снятие антироссийских санкций и признание Крыма частью РФ.

После этого посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пообещал депутатам «плачевные правовые последствия». Немецкие политики в свою очередь заявили, что не боятся угроз Киева.

По словам экспертов, действия Киева недальновидны.

«Мне кажется, что это шаг абсолютно непродуманный — это безусловно. И о внешнеполитических последствиях никто не думал: тех, кто за этим стоит, отношения со странами ЕС сейчас не особо волнуют. Но в итоге отношения Украины и ЕС еще больше ухудшатся», — приводит «РИА Новости» слова политолога Николая Шлямина.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Несмотря на это Украина до сих пор считает полуостров своей территорией.