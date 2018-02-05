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Иран сообщил о ежемесячных поставках нефти в Россию

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что в Россию ежемесячно поставляются 3 млн баррелей нефти.

Чиновник отметил, что страна выполняет контракт с Россией в рамках программы «Нефть в обмен на товары».

По условиям программы, Тегеран должен направлять половину получаемых средств на закупки российских товаров и услуг.

Расчеты между государствами производятся в евро, передает «Газета.ру».

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что компания планирует инвестировать €600 млн в модернизацию своих предприятий в Европе. 

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