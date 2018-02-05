Следующий — Усик

Чемпион IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев техническим нокаутом выиграл у чемпиона WBA кубинца Юньера Дортикоса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии. Противником россиянина в финальном бою станет чемпион WBC/WBO украинец Александр Усик. Схватка, которая, скорее всего, пройдет 11 мая в Саудовской Аравии, определит лучшего боксера в этом весе и может стать одним из самых зрелищных поединков года.

Полуфинальный бой Мурата Гассиева прошел в Сочи при переполненных трибунах ледового дворца «Большой». Билеты на 12-тысячную арену закончились за неделю до начала мероприятия. В первом ряду за встречей наблюдали знаменитый режиссер Никита Михалков и известные боксеры — казахстанец Геннадий Головкин (чемпион WBA, IBF, WBC и IBO в среднем весе, как и Мурат Гассиев, тренируется у легендарного Абеля Санчеса), россиянин Денис Лебедев и украинец Александр Усик, решивший заранее оценить уровень будущего соперника по финалу.

Из родной Осетии поддержать Мурата Гассиева приехали тысячи болельщиков. Уровень шума, который поднимался после успешных действий россиянина, временами был сопоставим с гулом трибун на решающих футбольных матчах. И боксер не разочаровал своих поклонников, дважды отправив оппонента в нокдаун, а затем блестяще нокаутировав.

Полуфинал не стал для россиянина «легкой прогулкой», как ожидали некоторые эксперты. До пятого раунда преимуществом владел кубинец, но в итоге Мурату Гассиеву удалось перехватить инициативу. Раунд за раундом он стал попадать чаще и самое важное — оказался хитрее оппонента. К концу боя стало очевидно, что российский боксер одержит победу. Юньер Дортикос пытался достоять до конца, но в 12-м раунде боксер из России отправил его в глубокий нокаут. На церемонию объявления победителя Мурат Гассиев вышел в футболке с надписью Future Putin 2018.

— Гассиев провел очень уверенный бой и не оставил никому сомнений в своем классе, — заявил «Известиям» российский промоутер Владимир Хрюнов. — Мурат отправил соперника в нокаут и выиграл за явным преимуществом. Скажу больше — наш боец победил с запасом. Но впереди его ждет финал, где оппонент будет еще более серьезный, чем Дортикос.

Благодаря победе в этом поединке Мурат Гассиев добавил титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) к своему чемпионскому поясу Международной боксерской федерации (IBF) и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии. В этой схватке его оппонентом станет непобежденный украинский боец Александр Усик, после окончания боя поздравивший будущего соперника с роскошной победой.

— Сложно выделить фаворита этого боя, шансы на итоговую победу примерно равны, — отметил в беседе с «Известиями» экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю. — Это два лучших бойца полутяжелого веса на данный момент, которые не проигрывали еще ни разу в своей карьере. Гассиев — бьющий боксер, Усик больше работает над тактикой, у него быстрые ноги, он очень вынослив. Это будет супербой, к которому будет приковано внимание всего мира. Мне импонирует Гассиев — молодой, перспективный боец. Отмечу, что он очень профессионально относится к своим боям, внимательно изучает слабые стороны соперника и работает по ним.

Мурат Гассиев начнет подготовку к бою с Александром Усиком уже в марте. Победитель получит все четыре чемпионских титула и главный приз — Кубок Мохаммеда Али. По сообщениям ряда СМИ, бой состоится 11 мая в Саудовской Аравии, хотя пока место его проведения не определено.

— Мы должны сделать всё, чтобы финал прошел в России, — заявил Владимир Хрюнов. — Мы доказали, что можем проводить поединки самого высокого уровня. Арена в Сочи полностью соответствует всем требованиям и готова к спортивным мероприятиям с любым статусом. Информация про Саудовскую Аравию — слухи и спекуляция. Думаю, реально сделать так, чтобы Гассиев и Усик дрались в России. И я уверен, не будет никаких проблем в том, что драться будут россиянин и украинец.

Сейчас в активе Мурата Гассиева 27 поединков и ни одного поражения. В 19 боях он заканчивал встречи досрочно.

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