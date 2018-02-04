Гассиев подарил пояс чемпиона WBA Дортикосу

После боя в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) чемпион мира по боксу по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Мурат Гассиев подарил своему оппоненту кубинцу Юниеру Дортикосу пояс чемпиона WBA.

Как сообщает сайт телеканала RT, боксер из РФ сделал этот подарок своему сопернику после того, как выиграл у него бой несколько минут назад.

Ранее портал iz.ru сообщал, что промоутер Алексей Васильев выразил мнение, что Мурат Гассиев победит украинца Александра Усика в финальном поединке Всемирной суперсерии бокса (WBSS).