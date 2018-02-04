Прямой эфир

Гассиев подарил пояс чемпиона WBA Дортикосу

0
Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После боя в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) чемпион мира по боксу по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Мурат Гассиев подарил своему оппоненту кубинцу Юниеру Дортикосу пояс чемпиона WBA.

Как сообщает сайт телеканала RT, боксер из РФ сделал этот подарок своему сопернику после того, как выиграл у него бой несколько минут назад.

Ранее портал iz.ru сообщал, что промоутер Алексей Васильев выразил мнение, что Мурат Гассиев победит украинца Александра Усика в финальном поединке Всемирной суперсерии бокса (WBSS). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гассиев пообещал зрелищный финал Всемирной суперсерии бокса с Усиком
Россиянин Гассиев вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017