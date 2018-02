Появилось видео первой дуэли взглядов боксеров Гассиева и Усика

Между двумя финалистами Всемирной суперсерии бокса — россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком — состоялась первая дуэль взглядов.

Бойцы встретились в Сочи 3 февраля сразу после победы Гассиева над кубинским спортсменом Юниером Дортикосом.

Our two finalists meet in the ring ahead of the Finals in Jeddah 🤝#GassievDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/0dt2HrF3aw