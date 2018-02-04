Появилось видео первой дуэли взглядов боксеров Гассиева и Усика
Между двумя финалистами Всемирной суперсерии бокса — россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком — состоялась первая дуэль взглядов.
Бойцы встретились в Сочи 3 февраля сразу после победы Гассиева над кубинским спортсменом Юниером Дортикосом.
Our two finalists meet in the ring ahead of the Finals in Jeddah 🤝#GassievDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/0dt2HrF3aw— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 3 февраля 2018 г.
Гассиев нокаутировал Дортикоса в 12-м раунде, обеспечив себе таким образом место в финале.
Финал Всемирной суперсерии бокса состоится 12 мая в городе Джедда в Саудовской Аравии.