Промоутер уверен в победе Гассиева над Усиком

Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком завершится победой первого. Такую точку зрения высказал директор промоутерской компании «Урал Бокс Промоушен» Алексей Васильев.

«Я считаю, что Мурат победит», — приводит ТАСС слова промоутера.

При этом он подчеркнул, что украинский спортсмен является «очень сильным олимпийским чемпионом, победителем сильных боксеров и обладателем двух поясов».

В субботу, 3 февраля, Мурат Гассиев в полуфинальном поединке в рамках Всемирной суперсерии бокса победил кубинца Юниера Дортикоса. Российский спортсмен отправил соперника в нокаут в 12-м раунде.

В свою очередь, украинский боксер в полуфинале одолел латвийца Майриса Бриедиса.

Финальный поединок турнира пройдет 11 мая в Джедде (Саудовская Аравия).

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