Штормовое предупреждение объявили в Татарстане

Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане. В регионе ожидается сильный ветер с мокрым снегом и ледяным дождем, сообщила пресс-служба Гидрометцентра региона.

«Штормовое предупреждение об опасных и неблагоприятных явлениях на территории Республики Татарстан», — сообщили синоптики. На территории региона ожидается очень сильный южный ветер 15–20 м/с, местами порывами до 25 м/с, сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, дождя.

В региональном Гидрометцентре предупредили об ухудшении видимости, гололеде и тумане.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Москве. В столице из-за мощного снегопада погиб один человек.