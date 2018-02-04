Прямой эфир
Сюжет:

Штормовое предупреждение объявили в Татарстане

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане. В регионе ожидается сильный ветер с мокрым снегом и ледяным дождем, сообщила пресс-служба Гидрометцентра региона.

«Штормовое предупреждение об опасных и неблагоприятных явлениях на территории Республики Татарстан», — сообщили синоптики. На территории региона ожидается очень сильный южный ветер 15–20 м/с, местами порывами до 25 м/с, сильные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, дождя.

В региональном Гидрометцентре предупредили об ухудшении видимости, гололеде и тумане.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Москве. В столице из-за мощного снегопада погиб один человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Метеорологи заявили об «арктическом вторжении» в Москву
Синоптики назвали время ослабевания снегопада в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017