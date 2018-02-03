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Свыше 520 тыс. человек приняли участие в акции «Россия в моем сердце»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В приуроченной к дате 75-летия победы в Сталинградской битве всероссийской акции «Россия в моем сердце», в рамках которой в 129 городах состоялись митинги-концерты, приняли участие более 520 тыс. человек. 

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сотрудники ведомства совместно с военнослужащими Росгвардии обеспечивали безопасность во время торжественных мероприятий. 

В рамках акции жители отдельных городов России выразили поддержку российским олимпийцам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. 

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поблагодарил участников мероприятий. Он отметил, что антироссийские санкции и отстранение олимпийцев из РФ от участия в Олимпиаде являются попыткой «давления на нашу страну с целью пошатнуть уверенность в себе». 

«Но это подход слабых, поэтому мы обязательно победим! Спасибо всем, кто собственным примером сегодня заявил, что вместе мы — сила, которая справится с любыми вызовами», — подчеркнул Турчак. 

Как сообщал портал iz.ru, в Москве митинг-концерт «Россия в моем сердце» проходил на Васильевском спуске. Ведущими мероприятия выступили Светлана Зейналова и Александр Маршал. 

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