Свыше 520 тыс. человек приняли участие в акции «Россия в моем сердце»

В приуроченной к дате 75-летия победы в Сталинградской битве всероссийской акции «Россия в моем сердце», в рамках которой в 129 городах состоялись митинги-концерты, приняли участие более 520 тыс. человек.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сотрудники ведомства совместно с военнослужащими Росгвардии обеспечивали безопасность во время торжественных мероприятий.

В рамках акции жители отдельных городов России выразили поддержку российским олимпийцам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поблагодарил участников мероприятий. Он отметил, что антироссийские санкции и отстранение олимпийцев из РФ от участия в Олимпиаде являются попыткой «давления на нашу страну с целью пошатнуть уверенность в себе».

«Но это подход слабых, поэтому мы обязательно победим! Спасибо всем, кто собственным примером сегодня заявил, что вместе мы — сила, которая справится с любыми вызовами», — подчеркнул Турчак.

Как сообщал портал iz.ru, в Москве митинг-концерт «Россия в моем сердце» проходил на Васильевском спуске. Ведущими мероприятия выступили Светлана Зейналова и Александр Маршал.