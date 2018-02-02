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Ульяновские курсанты получили выговор от вуза за скандальное видео

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Фото: IZ.RU
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Студенты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) получили выговор от руководства вуза за скандальное видео, на котором запечатлены их танцы в полуголом виде, передает «РИА Новости».

«Курсанты нарушили требования устава учебного заведения. В соответствии с этим им объявлен выговор. С первокурсниками и их родителями были проведены беседы», — сообщила агентству представитель вуза.

По ее словам, в настоящее время курсанты, снявшие скандальный ролик, продолжают учебу в вузе и никто из них не был отчислен.

Ранее в связи со случившимся по итогам проверки Приволжской транспортной прокуратуры ректору училища было вынесено представление «о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности».

Напомним, в середине января текущего года в Сети было опубликовано видео, на котором курсанты УИГА танцуют под песню Satisfaction в общежитии училища. Данное видео было пародией на видеоролик, снятый в 2013 году солдатами британской армии.

За курсантов решили заступиться пользователи рунета, которые сняли свои ответные пародии на видео студентов УИГА. В частности, будущих летчиков поддержали студентки медицинского колледжа, студенты строительного училища, телеведущий Иван Ургант и многие другие.

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