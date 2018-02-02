Вдова Стива Джобса планирует инвестировать в издание BuzzFeed

Компания Лорин Пауэлл Джобс, вдовы основателя Apple Стива Джобса, ведет переговоры об инвестициях в новостное подразделение издания BuzzFeed.

Обсуждение находится на предварительном этапе, передает «Газета.ру».

В ноябре BuzzFeed объявила о реорганизации, направленной на уменьшение зависимости от рекламы, распространяемой через Facebook, и увеличение других источников продаж.

Ранее сообщалось, что итальянские бизнесмены, зарегистрировавшие в 2012 году торговую марку Steve Jobs, получили все необходимые юридические документы на ее использование.