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Вдова Стива Джобса планирует инвестировать в издание BuzzFeed

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine
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Компания Лорин Пауэлл Джобс, вдовы основателя Apple Стива Джобса, ведет переговоры об инвестициях в новостное подразделение издания BuzzFeed.

Обсуждение находится на предварительном этапе, передает «Газета.ру».

В ноябре BuzzFeed объявила о реорганизации, направленной на уменьшение зависимости от рекламы, распространяемой через Facebook, и увеличение других источников продаж.

Ранее сообщалось, что итальянские бизнесмены, зарегистрировавшие в 2012 году торговую марку Steve Jobs, получили все необходимые юридические документы на ее использование.

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